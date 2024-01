Morreu o "magriço" Alberto Festa

O antigo futebolista do FC Porto e da seleção nacional Alberto Festa morreu esta terça-feira, aos 84 anos.

De acordo com o "Diário de Santo Tirso", que avançou a notícia, Festa padecia de uma doença degenerativa.

Alberto Festa nasceu em Santo Tirso a 21 de julho de 1939, foi jogador do Futebol Clube Tirsense, mas destacou-se no Futebol Clube do Porto, onde jogou oito temporadas, entre 1960 e 1968. Depois, ainda jogou no seu clube de origem.

Integrou o lote de jogadores de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol em 1966, tendo realizado três das seis partidas dos "Magriços": os jogos frente à Bulgária, a Inglaterra e à União Soviética.