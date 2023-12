O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, defende a exibição da sua equipa contra o D. Chaves, mas deixa críticas à arbitragem.

“As substituições foram à procura de mais golos. Circular a bola atrás, com os adeptos a querem sempre matar os adversários…é preciso ser equilibrado, atacar e defender. Ninguém gostaria de sair daqui com um empate, estamos habituados a ganhar. O Chaves arriscou na parte final, tivemos alguma ineficácia”, refere.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões lembra: “Entrámos bem no jogo, podíamos ter definido melhor na primeira parte. Chaves saiu sem grande perigo. Depois, acontecem sempre lances que nos deixam intranquilos. Na parte final, com vários homens no ataque, o Chaves criou-nos dificuldades, mérito do Diogo Costa, mas podíamos ter feito mais golos. Falhámos em alguns pormenores. Por demérito nosso e da terceira equipa, só ficou 1-0”.

O FC Porto derrotou o Chaves, por 1-0, com golo de João Mário.