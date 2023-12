O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, oficializa a saída de Fran Navarro dos dragões já no mercado de inverno.

“Sai, vai fazer parte do plantel do Olympiacos”, referiu o técnico na sala de imprensa do Dragão.

Fran Navarro participou em 10 jogos e marcou um golo depois de duas épocas goleadoras no Gil Vicente. Agora vai para a Grécia.