Alteração de última hora. Hélder Malheiro é o novo VAR do FC Porto-Chaves

Vasco Santos, nomeado videoárbitro (VAR) do FC Porto-Desportivo de Chaves, desta sexta-feira, foi substituído por motivos de saúde.

É Hélder Malheiro quem rende o árbitro da AF Porto na Cidade do Futebol, segundo comunicado do Conselho de Arbitragem da Federação.

Mantêm-se Gustavo Correia como árbitro principal, Inácio Pereira e Luís Costa como auxiliares, Rui Lima como quarto árbitro e Pedro Felisberto como assistente do VAR para o encontro no Estádio do Dragão.

O FC Porto-Chaves está marcado para as 20h45 desta noite, e terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.