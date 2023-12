Porto fez "tudo" o que pôde por Veron. "Depois cabe ao jogador" cuidar-se para evitar lesões

"Temos um departamento médico que trabalha muito bem a recuperação dos jogadores e depois cabe ao jogador. Controlamos os jogadores duas ou três horas e, depois, há todo o treino invisível, o jogador tem de se preparar. Depois, há jogadores com maior propensão para lesões, que têm de se tratar mais, têm de ser ainda mais profissionais", salienta.

Sérgio Conceição garante que o FC Porto fez tudo o que pôde por Gabriel Veron. Faltou ao jogador brasileiro ter maior cuidado com o corpo, de forma a contornar a natural propensão para lesões, que impediram a sua afirmação no Dragão e que o levaram a ser emprestado ao Cruzeiro.

Clube brasileiro fica com opção de compra pelo ext(...)

Sérgio Conceição dá um exemplo desse profissionalismo: "A nossa concentração é às 9h15. Às 7h50 tenho jogadores a chegar aqui. O treino começa às 10h30. Isto é muito importante na vida."

O treinador realça que o futebol está cada vez mais rápido e intenso e com mais jogos por época, o que obriga a maior cuidado com o corpo.

"O jogador tem de perceber que depende do seu corpo. Por alguma razão o Veron teve a infelicidade de se magoar muitas vezes. Quando recuperava, no primeiro treino com alguma intensidade magoava-se outra vez. Num jogo que entrasse cinco, dez minutos, magoava-se. Tudo o que pudemos fazer para ajudar o Veron a ter sucesso fizemos", assegura.

Sérgio Conceição diz que, agora, cabe ao extremo brasileiro, de 21 anos, no empréstimo ao Cruzeiro, "preparar-se bem e justificar toda a qualidade dele e o investimento que o FC Porto fez nele".