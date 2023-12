Conceição deseja "felicidades desportivas e pessoais" ao aniversariante Pinto da Costa

Sérgio Conceição deseja ao aniversariante Jorge Nuno Pinto da Costa um ano com "muita saúde e muitas felicidades" a nível desportivo e pessoal.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto destaca a personalidade ganhadora do presidente, que completa 86 anos.

"Desejo muita saúde e muitas felicidades, não só desportivas como pessoais. É admirável que uma pessoa com tantos títulos ganhos pense no próximo como se fosse o primeiro. Isso por si só diz da personalidade do nosso presidente", enaltece Sérgio Conceição.

O técnico realça o "incrível trajeto de conquistas" de Pinto da Costa, assente em quatro pilares: "Rigor, competência, ambição e paixão. Isso com ele é inegociável. Espero que tenha um dia muito feliz."