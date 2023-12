Fran González. “Situação complicada” do filho Nico no FC Porto “não é nada de novo”

Fran, antigo futebolista e pai do médio Nico González, admite que a falta de tempo de jogo do filho no FC Porto é uma “situação complicada”.

O médio chegou ao Dragão no mercado de verão, vindo do Barcelona, a troco de 8,4 milhões de euros, à procura de se afirmar ao mais alto nível. Para o pai, o momento da carreira do atleta, de 21 anos, é “complexo”, mas claro.

“É tudo bastante evidente. Quem foi futebolista sabe perfeitamente como alguém se sente quando joga e quando não joga, não é nada de novo”, diz, em declarações a Bola Branca.