Amazon Prime lança série sobre Pinto da Costa em 2024

A Amazon Prime vai lançar em 2024 uma série documental sobre a vida de Jorge Nuno Pinto da Costa, anunciou a plataforma de "streaming", esta quarta-feira, véspera do 86.º aniversário do presidente do FC Porto.

Realizada em parceira da Prime Video com a SPi e o FC Porto, "Senhor Presidente - O Campeonato de uma Vida" terá três episódios.

A série é descrita, no comunicado da plataforma de "streaming", como "um retrato nunca antes visto" do "sempre provocador" Pinto da Costa.

"São 85 anos de uma vida de obstáculos, que se transformou em vitórias, tanto dentro como fora do campo. Pela primeira vez, Pinto da Costa deu acesso à sua intimidade, num relato em primeira pessoa, que conta ainda com a participação da família, amigos e de muitas figuras com quem se cruzou durante o seu longo percurso, nomeadamente José Mourinho, Florentino Peréz, Joan Laporta, Angel Gil, Futre, Madjer, Deco, Pepe ou até o ex-Presidente da República Ramalho Eanes", pode ler-se.

Documentário da autoria de Cristina Arvelos, também produtora executiva, e de Pedro Lopes. A realização é da responsabilidade do trio composto por Bruno Pinhal, Paulo Menezes e Graça Castanheira.