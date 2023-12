Gabriel Pereira, o Pepe 2.0 que pode "sem dúvida nenhuma" singrar no FC Porto

Filipe Gouveia, que treinou Gabriel Pereira no Vilafranquense, está convencido de que o central brasileiro vai provar a Sérgio Conceição que é uma boa opção, caso a sua contratação pelo FC Porto se concretize.

Questionado, em declarações a Bola Branca, sobre o defesa-central, de 23 anos, possível reforço de inverno dos dragões, Filipe Gouveia traça uma comparação entre Gabriel Pereira e um símbolo do Porto.

"Vamos dizer que seria um Pepe quando o Pepe começou no Marítimo: um jogador forte no um para um, muito forte no duelo individual, inteligente na leitura de jogo e muito forte na primeira fase de construção, que hoje em dia qualquer treinador gosta de um jogador com qualidade técnica nesse aspeto. Não tenho dúvida nenhuma de que chegaria ao Porto e se adaptaria facilmente", afiança.



Gabriel Pereira chegou há três anos ao futebol português, proveniente do Volta Redonda, do Rio de Janeiro. O clube de estreia foi o Vilafranquense, treinado, na altura, por Filipe Gouveia, que viu logo que tinha um centra capaz de jogar a alto nível e de render no mercado de transferências.

"Eu tinha dito ao Vilafranquense para comprar a outra metade do passe, porque sem dúvida que era um jogador de futuro. Não tinha dúvidas nenhumas de que o Gabi ia singrar no futebol português. E ainda bem. Fico contente por ele", saúda o antigo treinador do defesa brasileiro.

Excesso de confiança trabalha-se



A meio da época passada, Gabriel Pereira saiu do Vilafranquense, da Liga 2, para o Gil Vicente da I Liga. O próximo passo pode ser o Porto.

O grande defeito de Gabriel Pereira é o excesso de confiança, que, por vezes, o penaliza na saída com bola, admite Filipe Gouveia. Ainda assim, um detalhe que pode ser trabalhado e que acabará por se diluir num conjunto de qualidades que o podem tornar num grande central:

"É um jogador que faz bem tanto a posição de central, como a de número 6, pela sua qualidade. Rapidíssimo, forte no um contra um, muito forte a dobrar os laterais, porque é muito rápido. Tem se calhar, por vezes, um problema, que é a autoconfiança que ele tem: às vezes, facilita um pouco. Mas isso é uma questão de trabalho e de adaptação a um clube grande."

No Gil Vicente desde janeiro da temporada passada, Gabriel Pereira soma 14 jogos e um golo pelos minhotos, esta época. Pode seguir as pisadas de Fran Navarro e trocar o Estádio Cidade de Barcelos pelo Dragão.