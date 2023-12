FC Porto sai da Taça da Liga com triunfo em casa

O FC Porto, detentor do troféu, encerrou a participação na Taça da Liga de futebol 2023/24 com uma vitória por 2-1 sobre o Leixões, da II Liga, em jogo da terceira e última jornada do Grupo D.

Já sem hipóteses de seguirem para a “final four”, face à derrota com o Estoril (3-1), os dragões marcaram por Francisco Conceição (sete minutos) e Taremi (85, de grande penalidade), sendo que Fabinho (14, de grande penalidade) ainda empatou para os leixonenses.

Os visitantes terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Wakaso, aos 41.

Os portistas concluíram o Grupo D na segunda posição, com três pontos, atrás dos estorilistas, com seis, e à frente do Leixões, terceiro e último, sem pontos.

A “final four” da Taça da Liga vai decorrer em Leiria, entre 23 e 27 de janeiro, com as meias-finais a oporem o Sporting ao Sp. Braga e o Benfica ao Estoril.