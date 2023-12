Sérgio Conceição: "A nível disciplinar e desportivo, David Carmo está abaixo do que quero"

Sérgio Conceição explica que a despromoção à equipa B do FC Porto de David Carmo e sublinha que o defesa-central tem estado abaixo do que exige, tanto a nível emocional como de rendimento desportivo.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador confirma que, "a nível disciplinar, houve um mau comportamento do atleta":

"A nível desportivo, acho que tem de competir e, neste momento, está, a nível emocional e técnico-tático, atrás dos outros jogadores da outra posição que jogam na mesma posição e também poderá estar atrás, depende do Folha, dos outros jogadores da equipa B. Depende do empenho nesse espaço, porque acho que vai ter mais possibilidade de competir na equipa B. Depende sempre da aplicação e da determinação do atleta e do que é definido pelo Folha no contexto equipa B. A nível disciplinar e desportivo, está abaixo do que queremos e tem de competir para mostrar ao treinador da equipa principal que pode ser opção."

Sérgio Conceição recusa revelar em público os detalhes da situação "que se passou no seio do grupo" e que levou ao afastamento de David Carmo. Contudo, atira, também, culpas para o empresário do jogador.

"Atrás de cada jogador há uma máquina, hoje, que tem a ver com os seus empresários, com as pessoas que estão associadas a esses empresários na comunicação, que mandam cá para fora notícias da forma que querem e lhes apetece, e que lhes convém, há o mercado de janeiro, que também mexe com a cabeça dos jogadores, e eu entendo isso, já ando aqui há muitos anos. Mas não podemos e não devemos aceitar certas situações. E eu não aceito, porque estou aqui para defender o FC Porto", sublinha.

O treinador assume que cada jogador quer jogar, no entanto, frisa que, neste momento, "o melhor espaço" para David Carmo jogar é na equipa B:

"Pagam-me bem para tomar decisões e eu tomo decisões. Neste momento, a nível desportivo... Se eu perder alguns jogos, mandam-me [embora]. Vivemos de resultados. O que o David tem feito nos treinos e nos jogos é abaixo daquilo que eu quero. Eu tenho de decidir."

