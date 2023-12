Porto chegou ao último terço do Sporting com "facilidade", faltou foi o resto

Sérgio Conceição esclarece as declarações após o clássico com o Sporting: reitera que o FC Porto entrou no último terço com "muita facilidade", no entanto, admite que a equipa não soube aproveitar.

No final do jogo em Alvalade, Sérgio afirmou que "foi o jogo em que [encontrou] o Sporting com mais dificuldades". Uma análise muito contestada, dada a derrota por 2-0 e a exibição da equipa. Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador explica o que quis dizer.

"Aquilo que eu falei foi da forma como chegávamos ao terço defensivo do Sporting, a forma como entrávamos na organização defensiva do Sporting. Foi dos jogos que achei mais fáceis. É a minha opinião. Depois, aquilo que fizemos no último terço foi bom? Não. Não foi zero, mas quase. À entrada do último terço, faltou-nos alguma criatividade, segurar a bola quando tínhamos de segurar, faltou-nos não perder bola com facilidade para dar ao Sporting os momentos de transição que teve. Sem bola não fomos a equipa que costumamos ser, agressividade, na primeira linha de construção do Sporting com três centrais, que era completamente previsível, e não fomos aquilo que trabalhámos", assume.