"Saída do FC Porto era melhor opção para David Carmo"

David Carmo devia sair do FC Porto, por empréstimo, para rodar noutro clube da I Liga, no entender Rui Santos, que treinou o defesa-central no Sporting de Braga.

Em declarações a Bola Branca, o técnico defende que a descida à equipa B não é a melhor opção para Carmo, devido ao contexto competitivo.

"Ele só vai ser feliz e sentir-se realizado se jogar domingo a domingo. A equipa B do FC Porto não vai ser a melhor solução para ele, porque ele pode continuar a demonstrar o valor, mas sabemos que a qualidade e a projeção e a estimativa que ele tem para jogar, tem que rodar para outro clube. Para mim, a melhor solução para o David Carmo seria rodar noutro clube", afirma.

Etiqueta de preço pesa

O FC Porto contratou David Carmo ao Braga por 20 milhões de euros. Um valor que pode estar a pesar na prestação do central, na opinião de Rui Santos, que lhe sugere que olhe para o percurso de Zé Pedro, também antigo jogador do Braga.

"O valor que ele custou ao FC Porto é muito significativo. Também em virtude de não estar a jogar regularmente como ele gosta, pode estar a afetar um pouco o seu aspeto psicológico. A parte psicológica tem que ser a mais forte a vir ao de cima para dar a volta à situação, e mostrar o trabalho que tem vindo a fazer, e tem que pôr os olhos no seu colega no Zé Pedro, que também que foi nosso atleta da formação e está a fazer o trajeto contrário", aponta.

Rui Santos acredita que David Carmo tem valor para ter sucesso ao mais alto nível e assegura que o central vai sair rapidamente deste momento menos bom.

"O David Carmo tem todas as capacidades e todas as condições para singrar ao mais alto nível no futebol. Obviamente que esta fase é menos boa para ele, mas como eu o conheço, ele não vira a cara à luta. É um miúdo com muita qualidade e muita capacidade técnica, e rapidamente ele vai dar volta a esta situação, trabalhando, obviamente", finaliza.