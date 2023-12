SIS coloca Villas-Boas sob proteção policial após ameaças e atos de vandalismo

O SIS tomou conhecimento de ameaças contra Villas-Boas e a sua família e entendeu existirem ameaças concretas à segurança do técnico, pelo que ativou a medida de proteção e destacou equipas de dois elementos do Corpo de Segurança Pessoal, que agora o acompanham para todo o lado.

O Serviço de Informações de Segurança (SIS) colocou André Villas-Boas sob proteção policial da Polícia de Segurança Pública (PSP), na sequência de ameaças ao candidato às eleições de 2024 do FC Porto e dos atos de vandalismo junto da sua residência na cidade do Porto.

O primeiro ato de vandalismo junto da residência de André Villas-Boas ocorreu na madrugada de 31 de outubro. O segundo foi na madrugada do dia 22 de novembro. Foram lançados petardos, segundo o treinador, e o segurança do condomínio foi agredido e teve de ser transportado para o Hospital Santo António, no Porto. Também lhe foi roubado o carro.

Na altura, Villas-Boas pediu às autoridades, em comunicado publicado no Instagram, "às autoridades a empenhada cooperação na resolução" dos "atos de intimidação, vandalismo e violência" de que foi alvo.

No dia 30 de novembro, após assembleia geral do FC Porto, clube, Villas-Boas disse manter-se "convicto" e revelou que oficializará a candidatura, "uma mera formalidade", às eleições de abril de 2024 em janeiro.