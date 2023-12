FC Porto e Real Madrid fazem jogo solidário de lendas

Os veteranos de FC Porto e Real Madrid vão realizar uma partida solidária a 23 de março, em Madrid. É a 11.ª edição do “Corazón Classic Match”.

Confirmados estão nomes como Emilio Butragueño, Iker Casillas, Álvaro Arbeloa, Raúl e Roberto Carlos (Real Madrid) e Bruno Alves, José Bosingwa, Costinha ou Ricardo Quaresma (FC Porto).

A representar os dragões esteve o vice-presidente Vítor Baia, que se mostrou honrado. “É uma honra para o nosso clube poder participar neste jogo entre duas instituições com uma grandeza tremenda e uma responsabilidade cultural e desportiva enorme. É um exemplo para a nossa sociedade, os verdadeiros troféus que ganhamos são os feitos desta natureza. Aqui fica demonstrada a verdadeira essência dos seres humanos. Enche-nos de orgulho poder colaborar com um clube desta dimensão num evento tão importante”.

Florentino Pérez também deixou elogios: “Hoje retomamos com emoção e com a mesma força o nosso firme compromisso de estar ao lado de quem mais precisa. Quero agradecer ao FC Porto, um dos maiores clubes do futebol europeu, por nos acompanhar e estar connosco nesta luta de todos. Com isto, demonstram mais uma vez o vosso compromisso e a grandeza de um clube que é o orgulho do futebol português e europeu. Um Real Madrid-FC Porto sempre foi um motivo de festa para os adeptos de futebol espalhados pelo mundo”.

O objetivo é angariar receita para a luta contra a esclerose lateral amiotrófica (ELA). Os bilhetes vão ser vendidos a 7 euros.