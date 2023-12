Sérgio Conceição: "Estamos em dezembro, falamos em maio"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante que o campeonato não ficou decidido com a derrota em Alvalade, por 2-0.

Nas declarações finais à Sport TV, o técnico comentou o ambiente de euforia após o apito final e prometeu luta até ao final: "A sensação que tenho é de que perdemos três pontos e por todo aquele que foi o ambiente, os festejos, realmente somos uma equipa forte, que está aqui para dar luta até ao final."

"O campeonato parece que ficou decidido hoje pelo ambiente. Não digo que não se festeje as vitórias, mas estamos em dezembro, falamos em maio", reforçou.

Conceição acredita ainda que, mesmo reduzido a dez unidades, "foi o jogo em que encontrei o Sporting com mais dificuldades, sinceramente". E conclui a ideia: "A forma como nós entrávamos na equipa do Sporting, achei que foi dos jogos mais fáceis. Parece um contrasenso, mas vi coisas que o comum dos mortais não vê."

O treinador portista lamenta ainda que o golo de Viktor Gyokeres tenha acontecido num lance previamente trabalhado.

"Esse golo nasce de uma situação que trabalhamos e que não correu tão bem, queríamos uma equipa compacta e curta. Em termos de jogo jogado, acabámos a primeira parte por cima do Sporting, no início da segunda parte há o lance do Pepe, que foi expulso. Mesmo assim não demos o jogo por perdido e continuámos", acrescentou.

Sobre a expulsão de Pepe, Conceição "não tem leitura porque não viu o lance". No entanto, diz que "o VAR existe para as situações que são dúbias e que o árbitro não vê".

"Se formos coerentes durante o jogo, não há problema nenhum. Atrás do VAR estão sempre pessoas e têm o seu critério e, por vezes, decidem mal. Não estou a dizer que perdemos o jogo com isto. Fazemos contas em maio, estou muito convicto do que estou a dizer", conclui.