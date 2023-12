Baía assume que Arsenal "tem armas que o FC Porto não tem"

Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, assume que o Arsenal, adversário dos dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões, tem mais meios que o clube português.

"O Arsenal tem armas que infelizmente nós temos. A sua capacidade financeira permite-lhe comprar os melhores jogadores e os talentos com mais qualidade, como foi o caso do nosso Fábio Vieira. Mas nunca nos escudamos nessa questão. É, de facto, uma luta desigual, mas temos feitos autênticos milagres com o que temos", afirmou, ao Porto Canal.

O dirigente espera jogos "extremamente complicados", mas remete para o ADN "muito específico do FC Porto na competição".

"Não temos medo de ninguém e vamos fazer o nosso melhor. Somos muito competitivos e gostamos destes momentos. Tenho confiança total no que possa acontecer. O Arsenal tem jovens jogadores que formam uma equipa de qualidade e com uma dinâmica muito interessante. Reforçou-se bem e joga numa das principais ligas do mundo", explica.

O FC Porto recebe o Arsenal em 21 de fevereiro de 2024 nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, informou hoje a UEFA, agendando a segunda mão, em Londres, para 12 de março

Os azuis e brancos, única equipa portuguesa a superar a fase de grupos da Champions, vão enfrentar os atuais líderes da Liga inglesa no último dia dos jogos da primeira mão, na quarta-feira 21 de fevereiro.

Praticamente três semanas depois, o FC Porto joga no terreno dos "gunners", o Emirates Stadium, na segunda mão, na terça-feira 12 de março.

Os jogos da primeira mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões vão ser disputados em 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto os segundos embates estão previstos para 5, 6, 12 e 13 de março. Os vencedores desta eliminatória avançam para os quartos de final da Champions, cujo sorteio está agendado para 15 de março, quando vão ficar também definidos os emparelhamentos para as meias-finais.