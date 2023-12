Sérgio Conceição. Jogo contra Sporting “vale seis pontos”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reforça que a partida contra o Sporting “vale 6 pontos, três que ganhamos e três que não deixamos ganhar”, mas acrescenta: “não é à 14.ª jornada que se decidem campeonatos".

"Acho que nestes jogos, independentemente do momento das equipas e da pontuação, são sempre jogos grandes. É um clássico do futebol português. Sabemos que é um jogo praticamente de Champions, um jogo que vai exigir estarmos ao mais alto nível em todos os momentos, na questão da mentalidade. Esperemos estar à altura deste clássico que é importante para nós, é um rival direto. Costumo dizer que vale 6 pontos, três que ganhamos e três que não deixamos ganhar. Mas também tenho consciência que não é à 14.ª jornada que se decidem campeonatos", disse.

O técnico dos dragões aproveita para elogiar Rúben Amorim, que tem alterado a forma de jogar dos leões. “O Rúben está a fazer coisas diferentes. Os jogadores também são diferentes. As equipas técnicas também vão evoluindo. Este jogo vai ter a sua história, que será com certeza diferente dos outros todos. É dessa forma que trabalhamos, o futebol é esse recomeçar constante. Com os mesmos jogadores e treinadores os jogos são diferentes".

Sobre jogadores, Conceição diz que Pepe está melhor, mas vai estar em dúvida até à hora do jogo. Já em relação a Gyokeres, avançado que tem estado em destaque no Sporting, o treinador dos dragões.

“O Sporting é muitíssimo equilibrado em todos os aspetos e em todos os momentos, um Sporting forte que compete sempre a alto nível. Estamos à espera de um Sporting competente, muito competitivo, com uma ou outra variante no seu jogo, mas isso faz parte da estratégia. Obviamente que olhamos para o adversário para depois definirmos algumas nuances no jogo tendo em conta o adversário".

O Sporting – FC Porto está marcado para esta segunda-feira, a partir das 20h15. A partida vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.pt.