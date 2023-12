Pinto da Costa já teve alta hospitalar

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, já recebeu alta hospitalar, após ter sofrido um acidente rodoviário no sábado, que lhe provocou uma fratura no nariz, revelaram hoje os "dragões".

"O presidente do FC Porto vai realizar exames complementares para avaliar a fratura do nariz na manhã de segunda-feira", lê-se numa nota emitida nos meios oficiais do clube.

O dirigente, que completará 86 anos em 28 de dezembro, passou a noite no Hospital da CUF, no Porto, onde tinha dado entrada algumas horas depois de um veículo ter colidido com a traseira do carro por si conduzido, sem que fossem identificadas outras mazelas.

No sábado, numa nota publicada no seu sítio oficial, o FC Porto disse que Pinto da Costa se encontrava "bem e pronto para prosseguir com a atividade normal" na direção do clube.

O estado clínico do dirigente já tinha sido comentado hoje pelo treinador "azul e branco", Sérgio Conceição, durante a conferência de imprensa de antevisão ao clássico entre os líderes Sporting e FC Porto, da 14.ª jornada da I Liga, que se disputa na segunda-feira.

"Estive em contacto com o doutor Carlos Magalhães até tarde e parece-me que estará a recuperar. Os meus votos são de que recupere rápido, possa acompanhar a equipa em Alvalade e seja o elemento importantíssimo, tal como tem sido em todos os jogos. Por vezes, basta o seu silêncio ou a sua presença para ser importante para todos", admitiu.

Sporting e FC Porto, empatados na liderança da I Liga, com 31 pontos, defrontam-se na segunda-feira, às 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve, no clássico da 14.ª jornada, que terá hoje a visita do atual campeão nacional Benfica, terceiro, com 30, ao Sporting de Braga, quarto, com 29.

[notícia atualizada às 14h48 de 17 de dezembro de 2023]