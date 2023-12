Pinto da Costa já teve alta hospitalar

O presidente do FC Porto já teve alta hospitalar depois de ter sofrido um acidente rodoviário, este sábado. Ao que tudo indica, um veículo terá batido na traseira do automóvel no qual circulava o dirigente, que fraturou o nariz. Segundo apurou a TVI, Pinto da Costa estava internado no Hospital da CUF, no Porto, onde passou a noite por precaução, mas já terá tido alta hospitalar ao final da manhã deste domingo.

De acordo com uma nota no site do FC Porto, Pinto da Costa "encontra-se bem e pronto para prosseguir com a atividade normal". Já o Porto Canal adianta que Vítor Baía irá substituir o dirigente na inauguração da Casa do FC Porto no Litoral Alentejano.



André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e eventual candidato às eleições dos azuis e brancos, também deixou votos de "rápidas melhoras" a Jorge Nuno Pinto da Costa nas suas redes sociais.