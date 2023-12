Pinto da Costa internado após acidente de carro

O presidente do FC Porto teve um acidente rodoviário, este sábado, depois de um veículo ter batido na traseira do automóvel no qual circulava o dirigente.

Segundo apurou o JN, Pinto da Costa fraturou o nariz e encontra-se internado no Hospital da CUF, no Porto, onde vai passar a noite por precaução.

De acordo com uma nota no site do FC Porto, Pinto da Costa "encontra-se bem e pronto para prosseguir com a atividade normal".

André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e eventual candidato às eleições dos azuis e brancos, já deixou votos de "rápidas melhoras" a Jorge Nuno Pinto da Costa nas suas redes sociais.