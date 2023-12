Pinto da Costa. “Os pontos do Sporting são tão importantes como os outros”

O encontro de líderes entre Sporting e FC Porto, na segunda-feira, da 14.ª jornada da I Liga, terá igual relevância aos outros momentos da corrida azul e branca pelo título, vincou o presidente dos dragões.

"Ainda nem estamos a meio do campeonato e nada irá ser decidido nesta jornada, mas o título ganha-se com a soma de pontos. Os pontos do [encontro face ao] Sporting são tão importantes como foram os de outros embates que já ganhámos. Sendo sempre melhor estar à frente da classificação do que não estar, iremos encarar o duelo com seriedade e convictos de que poderemos ganhar", avaliou aos jornalistas Jorge Nuno Pinto da Costa.

O dirigente lançava o clássico no Museu do FC Porto, onde presenciou a inauguração da exposição temporária sobre Fernando Pascoal Neves, mais conhecido por Pavão, no dia em que se assinalam 50 anos da morte do ex-capitão durante uma partida dos azuis e brancos.

"Pavão é homenageado na nossa memória a todo o momento. Na segunda-feira, a vitória será para todos os que já defenderam as cores do FC Porto, porque a história é feita de triunfos e não se faz de derrotas. Será em memória de todos", apontou, à margem de um evento em que também surgiram familiares e companheiros de equipa do antigo médio.

Em 16 de dezembro de 1973, ao minuto 13 do duelo entre FC Porto e Vitória de Setúbal, para a 13.ª ronda da I Liga, Pavão caiu inanimado no relvado do já demolido Estádio das Antas e seguiu para o Hospital de São João, no Porto, onde viria a morrer com 26 anos.

"Quando ganhamos, dedicamos os títulos a todos: aos que apoiam incondicionalmente a nossa equipa em todos os sítios e aos atletas, tanto os que já faleceram, como os que dignificaram a camisola e, felizmente, continuam no meio de nós", notou Pinto da Costa.

Lembrando a vitória alcançada na receção aos ucranianos do Shakhtar Donetsk (5-3), na quarta-feira, da sexta e última ronda do Grupo H da Liga dos Campeões, o presidente do FC Porto admitiu que a 14.ª qualificação do clube para os oitavos de final da prova talvez sirva de tónico para visitar o Sporting, numa fase em que ambos estão no topo da I Liga.

"São jogos diferentes. O apuramento era essencial e um dos grandes objetivos da época. Poderíamos ter ficado no primeiro lugar [da 'poule'], se não fosse a injustiça do resultado face ao FC Barcelona no Dragão [derrota por 1-0], mas estamos nos melhores clubes da Europa e na principal prova, não só da Europa, como do mundo. Estamos satisfeitos e esperançados. Na segunda-feira, saberemos que adversário nos calha [nos 'oitavos']. De certeza que quem nos calhar não ficará satisfeito por lhe ter calhado o FC Porto", atirou.

Questionado acerca das recentes declarações do líder 'leonino', Frederico Varandas, que prometeu receber exemplarmente o rival em Alvalade, Pinto da Costa recusou comentar.

Sporting e FC Porto, igualados no topo da I Liga, com 31 pontos, defrontam-se na segunda-feira, a partir das 20:15, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na 'cimeira' de líderes da 14.ª jornada, sob arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve, um dia após o campeão nacional Benfica, terceiro, com 30, visitar o Sporting de Braga, quarto, com 29.