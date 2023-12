Galeno novamente eleito melhor jogador da semana

Wenderson Galeno, do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O luso-brasileiro foi a grande figura da vitória contra o Shakhtar Donetsk, por 5-3. Marcou dois golos e assiustiu outros dois.

Curiosamente, Galeno também tinha marcado dois golos contra os ucranianos na primeira jornada da fase de grupos e foi também eleito o melhor jogador da semana.

Galeno superou a concorrência de Joselu, do Real Madrid, Samuel Lino, do Atlético de Madrid, e Di María, do Benfica.