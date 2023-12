FC Porto começa a preparar Alvalade com Pepe condicionado

Pepe realizou treino condicionado, no regresso do FC Porto ao trabalho, esta sexta-feira, para preparar o clássico com o Sporting.

O capitão lesionou-se no pé direito frente ao Shakhtar Donetsk, devido a um pisão involuntário de Fábio Cardoso. No treino desta manhã, treinou à parte dos companheiros, contudo, com mais dois dias de preparação pela frente, aumenta a probabilidade de estar apto para Alvalade.

João Mário, que regressou de lesão no jogo com os ucranianos, e Wendell, que não entrou mas chegou a aquecer, já não constam no boletim clínico. Por outro lado, Marcano e Gabriel Veron continuam em tratamento.

O Sporting-FC Porto, da jornada 14 do campeonato, está marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio de Alvalade. Encontro que terá relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.