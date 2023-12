Galeno e Di María nomeados para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Wanderson Galeno, do FC Porto, Ángel Di María, do Benfica, estão nomeados para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

Na lista de quatro jogadores também estão o ex-Gil Vicente Samuel Lino, do Atlético de Madrid, além de Joselu, do Real Madrid.



Galeno bisou nos golos e nas assistências na vitória do Porto sobre o Shakhtar Donetsk, por 5-3, que garantiu o apuramento dos dragões para os oitavos de final. São a única equipa portuguesa na fase a eliminar.

Di María marcou um golo - canto olímpico - e fez uma assistência na vitória do Benfica no terreno do Salzburgo, por 3-1. Os encarnados juntaram-se a Braga e Sporting no "play-off" da Liga Europa.