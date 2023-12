Sérgio Conceição. “Estamos onde queremos, entre as melhores 16 equipas da Europa”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deu os “parabéns” aos seus jogadores pelo triunfo e qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões contra uma “equipa difícil”.

“Os jogadores estão de parabéns, mais uma vez estamos num sítio que queremos, entre as melhores 16 equipas da Europa. Agora, é descansar e pensar no próximo jogo do campeonato [frente ao Sporting, na segunda-feira] que é muito importante para nós”, referiu.

O técnico dos dragões acrescentou: “Defrontámos uma equipa difícil, uma equipa confiante, com boas individualidades e processos bem definidos nos diferentes momentos. Era preciso ser um bom FC Porto para conseguir ganhar o jogo e assim foi”.

Os azuis e brancos derrotaram o Shakhtar Donetsk por 5-3 e carimbaram o passaporte para a próxima fase da Champions, fechando o grupo no segundo lugar, atrás do FC Barcelona.