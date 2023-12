“Objetivo cumprido”. FC Porto ganha e está nos oitavos

O FC Porto venceu o Shakhtar Donetsk por 5-3 e segue em frente na Liga dos Campeões. Os jogadores estão felizes pela passagem.

Galeno

“Jogamos assim em todos os jogos, com pressão alta. Foi o que o mister pediu. Nunca ficámos atrás à espera do empate, que nos dava a passagem também. O mister disse que era uma final e tínhamos de ganhar. Objetivo cumprido”.

Eustáquio

“Sinto que ganhámos este jogo porque fomos à procura de ganhar, mas eles têm jogadores com muita qualidade, são fortes a sair a jogar, em posse de bola e têm jogadores que podem resolver o jogo. Tivemos as nossas dificuldades, acabamos por sofrer, mas mostrámos que somos uma equipa mentalmente muito forte, mesmo depois da situação do golo deles houve alguma incerteza, mas fomos fortes e conseguimos recuperar o resultado. Qualquer jogo vai ser difícil, acredito que quem calhar com o FC Porto também vai sentir dificuldades".

Francisco Conceição

“Estou muito feliz, ajudei a equipa, que fez um excelente jogo contra um excelente adversário, que joga bem. Conseguimos ser sérios desde o início, marcar cedo e ganhámos com todo o mérito”.