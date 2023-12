Treinador do Shakhtar garante que vai ao Dragão para ganhar

Na primeira volta, o Porto venceu, por 3-1, no terreno do Shakhtar (em Hamburgo). Pusic frisa, contudo, que "ambas as equipas mudaram nos últimos meses e evoluíram no seu jogo, especialmente" os ucranianos.

"Será um jogo muito interessante entre duas equipas que querem ganhar e chegar à próxima ronda. É possível fazermos algo diferente, mas em geral vamos tentar ser nós próprios e ganhar", afirma.

O FC Porto-Shakhtar Donetsk está marcado para quarta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão. Basta um empate à equipa portuguesa para garantir um lugar nos oitavos de final da Champions. Jogo com relato em direto e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.