Empate chega, mas não satisfaz Conceição. Objetivo do Porto é vencer o Shakhtar

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não se contenta com o empate frente ao Shakhtar Donetsk, apesar de ser suficiente para confirmar a passagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa, o técnico garante que a "mentalidade, preparação e postura é com o objetivo de ganhar".

"Não há nenhum adepto que saia satisfeito com um empate com o Shakhtar, eu não fujo à regra. Vamos trabalhar para ganhar, no final, se acontecer o empate, por mérito do adversário e um grande jogo que fizermos, acontecerá. Mas preparamos o jogo para ganhar", começou por dizer.

Wendell e João Mário não treinaram na véspera do jogo, mas Conceição garante que "o departamento médico está a fazer o máximo para os dois recuperarem, vão ser até à última. São ambos possíveis, mas mesmo que seja, nunca serão os 90 minutos".

Darijo Srna é o novo treinador do Shakhtar e Sérgio Conceição elogia o percurso do clube ucraniano na Champions.

"Depois do nosso jogo perderam em Barcelona por 2-1 com uma prestação muito positiva, ganharam duas vezes ao Antuérpia e ganharam ao Barcelona também. Já adquiriram alguma consistência como equipa. Os jogadores são os mesmos. O país atravessa momento muito difícil, somos todos sensíveis, mas isto é um jogo de futebol", disse.

O Porto chega ao jogo decisivo na Champions motivado pela liderança do campeonato, alcançada no fim-de-semana após o empate do Benfica e derrota do Sporting. Conceição não valoriza esse facto.

"São coisas distintas. Jogámos com o Casa Pia, houve a satisfação de um bom jogo e termos retificado coisas do jogo com o Estoril. Futebol é um recomeçar constante. O que tem de nos dar motivação não são os resutlados dos adversários, mas o nosso trabalho aqui", explica.

O FC Porto-Shakhtar Donetsk arranca às 20h00 de quarta-feira, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.