Aviso ao “favorito” FC Porto: "Guerra tem um impacto tremendo na forma de jogar do Shakhtar”

Edgar Cardoso foi diretor da formação do Shakhtar Donetsk até ao fim da época passada e atribui favoritismo ao FC Porto no embate decisivo que fecha a fase de grupos da Liga dos Campeões.

“O FC Porto é claro favorito, tem jogadores de outro nível, mas o Shakhtar já provou nesta fase de grupos que pode causar surpresas, inclusive ganhou ao Barcelona. É um jogo de tripla, mas o Porto é favorito”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

Os dragões entram em campo no segundo lugar do grupo H com nove pontos, os mesmos do clube ucraniano. Basta um empate para garantir a presença nos oitavos de final da competição.



Para Edgar Cardoso, O atual diretor técnico do Kitchee, de Hong Kong, a possibilidade de jogar com dois resultados “é uma vantagem”, mas o clube azul e branco não vai entrar em campo a pensar no empate.

“Não creio que essa seja uma abordagem que o FC Porto possa ter, quem conhece o clube sabe que isso não vai acontecer. Mas tem a vantagem de poder jogar com dois resultados, o que ajuda”, considera.

Guerra move vontade de afirmação

O que terá “grande impacto”, do lado do Shakhtar, é a guerra que assola o país natal dos atletas. A experiência de três anos na Ucrânia permite ao português conhecer bem a realidade do clube e a mentalidade dos ucranianos, o que lhe permite garantir que a equipa dará tudo para ser surpresa no Estádio do Dragão.

“Tem um impacto gigante na performance dos jogadores, porque é um povo que sente muito o país e a situação que estão a passar. Vão estar a jogar no Porto e, ao mesmo tempo, sabem que as famílias estão na Ucrânia, um país que não é seguro nos dias que correm. Tem um impacto tremendo na forma como jogam e na vontade que têm em ganhar”, garante Edgar Cardoso, em entrevista à Renascença.

A saída dos jogadores estrangeiros, principalmente brasileiros, debilitou um Shakhtar que “não tem o poderio que tinha há dois ou três anos”, mas uma equipa “muito bem orientada” e repleta de atletas ucranianos movidos pelo patriotismo vai exigir um FC Porto no limite.

“O FC Porto tem de estar na máxima força, porque o Shakhtar vai tentar tudo para ganhar o jogo. As equipas ucranianas têm uma força incrível e, sabendo que ganhando terminam o grupo em segundo, estão super motivados”, explica.

Zaidu deverá regressar para reforçar a defesa de Sérgio Conceição, que não conta com o não inscrito Zé Pedro.

O FC Porto recebe o Shakhtar Donetsk esta quarta-feira, no Estádio do Dragão, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo do grupo H tem relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.