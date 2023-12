Sérgio Conceição. "Falhou o treinador do FC Porto"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que é o principal responsável pela derrota dos dragões contra o Estoril para a Taça da Liga.

"O que falhou? Falhou o treinador do FC Porto. Falhou, perdemos. Acho que nos momentos cruciais, não tivemos a competência de fazer golo e depois o Estoril sempre que saía para o ataque saía com perigo. Houve muita coisa que correu mal, a culpa é do treinador. Parabéns ao Estoril, que está pela primeira vez na final four e com mérito", refere.

O técnico dos dragões acrescenta: “O próximo jogo é sempre o mais importante, não há que levantar a cabeça nada, há que baixar. Temos que dentro do campo, a começar por mim, fazer mais e não perder jogos desta natureza. Houve muita coisa que não me agradou, a começar pelo que poderia ter feito como treinador”.

O FC Porto perdeu 3-1 com o Estoril e está fora da Taça da Liga.