Pinto da Costa volta a comprar ações da SAD do FC Porto

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, adquiriu mais 2.210 ações da SAD do clube, informaram os portistas na segunda-feira.

Em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD portista informa que, no dia 30 de novembro, Pinto da Costa pagou 2.652 euros por 2.210 ações, ao preço de 1,2 euros cada.

É a 11.ª vez desde novembro de 2022 que Pinto da Costa reforça a posição na SAD do FC Porto com aquisição de ações - as primeiras dez até maio.

No Relatório e Contas de 30 de junho de 2023, o FC Porto informava que o seu presidente detinha 343.993 ações da SAD, equivalentes a 1,53% do capital social. Agora, o número de ações ascende a 346.203.

O clube detém a maior fatia do capital social da SAD (74,59%). O maior acionista individual é o antigo jogador e treinador, atualmente empresário, António Oliveira (7,34%). A Olivedesportos, de Joaquim Oliveira, irmão de António, é detentora de outros 6,68%.