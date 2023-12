Alan Varela e João Mário lesionados e desfalcam FC Porto

Alan Varela e João Mário estão lesionados e ficaram de fora do primeiro treino do FC Porto de preparação para o jogo da Taça da Liga contra o Estoril.

O médio argentino sofreu um estiramento num músculo da anca esquerda na partida frente ao Famalicão.

Já João Mário, que ficou fora do jogo em Famalicão por "problemas físicos", fez tratamento a contusão com hematoma na coxa direita. Os dois nomes juntaram-se a Veron, Marcano e Wendell no boletim clínico.

João Mendes, que foi titular da partida com o Famalicão, voltou a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição.

Os dragões tornam a trabalhar no Olival às 10h30 de terça-feira e, às 12h00, Conceição vai fazer a antevisão à partida em conferência de imprensa.