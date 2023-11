Recado para Villas-Boas? ​Pinto da Costa vai enfrentar candidatos apoiados por "inimigos do FC Porto"

Pinto da Costa está satisfeito com a forma como decorreu, na quarta-feira à noite, a assembleia geral do Futebol Clube do Porto com aprovação das contas do clube e promete enfrentar os candidatos "apoiados por tradicionais inimigos" do emblema azul e branco.



Em declarações aos jornalistas, à margem do congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, que está a decorrer na Alfândega do Porto, o presidente dos dragões fala numa assembleia geral “à Futebol Clube do Porto”.

“Estávamos prevenidos, pudemos tomar as precauções devidas e correu tudo excelentemente, sem o mínimo pormenor negativo. Falou toda a gente que quis falar, o tempo que quis, a votação foi feita calmamente, com toda a seriedade. Portanto, fiquei satisfeito por ver uma assembleia geral à Futebol Clube do Porto e de as contas terem sido aprovadas por larga maioria.”

Quanto a uma recandidatura à presidência do FC Porto, ainda nada está garantido. Uma coisa é certa, Pinto da Costa promete que fará sempre oposição a candidatos apoiados por tradicionais inimigos do Porto.