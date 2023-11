Os sócios do FC Porto aprovaram as contas da época passada com 53% dos votos favoráveis.

Na assembleia-geral dos dragões, houve 434 votos a favor, 187 contra e 198 abstenções.

De recordar que os dragões tiveram um prejuízo de 2,4 milhões de euros na época passada.

A reunião magna decorreu sem incidentes no pavilhão do Dragão.