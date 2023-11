Villas-Boas pede que direção do FC Porto devolva prémios

André Villas-Boas, provável candidato à presidência do FC Porto, garante que só vota favoravelmente às contas do clube se a administração devolver os prémios que recebeu no último exercício financeiro.

O ex-treinador pediu a palavra e foi o segundo a falar na Assembleia Geral do clube, esta noite, no Dragão Arena.

"Não tenho outra alternativa que não seja manifestar a minha reprovação às contas aqui apresentadas, condicionando a aprovação das mesmas à devolução da remuneração variável recentemente recebida pela atual administração", disse, citado pelo jornal "O Jogo". Villas-Boas foi muito aplaudido antes e depois do discurso.

A SAD portista pagou aos órgãos sociais quase 3 milhões de euros entre julho e dezembro do último ano, segundo revelou o clube no relatório e contas do primeiro semestre da atual temporada.

Villas-Boas puxa a fita atrás à sua passagem pelo clube, enquanto treinador, para comprar o estado financeiro, 12 anos depois.

"A dívida financeira do FC Porto era de 98 milhões de euros e o o passivo total de 202 milhões. 12 anos, depois a dívida financeira do FC Porto é de 311 milhões e o passivo total de 499 milhões. Desde 2011, a administração do FC Porto recebeu mais de 27 milhões em renumeração fixa e variável, sem considerar as sempre polémicas ajudas de custo entre viaturas, combustíveis e despesas com cartões de crédito", criticou.