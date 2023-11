Ter Stegen é baixa confirmada para o Barcelona-FC Porto

Marc-André ter Stegen é baixa confirmada no Barcelona para o jogo contra o FC Porto.

O guarda-redes alemão de 31 anos está a recuperar de uma lesão nas costas, esteve em dúvida e não treinou na segunda-feira, véspera da partida. A confirmação chega na manhã do jogo com a publicação da lista de convocados.

Fica confirmada a titularidade de Iñaki Peña, de 24 anos, que fará o seu segundo jogo esta época, depois de ter sido titular contra o Rayo Vallecano.

Na lista de convocados estão os portugueses João Cancelo e João Félix.

FC Porto e Barcelona partilham o primeiro lugar do grupo H, com nove pontos somados. A equipa da Catalunha já venceu no Estádio do Dragão e a partida de terça-feira será decisiva.

Em terceiro lugar está o Shakhtar Donetsk, com seis pontos, ainda à espreita de um deslize de Porto ou Barcelona. O Antuérpia é último, sem pontos somados, e já fora das contas dos oitavos de final.

O Barcelona-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato no site da Renascença.