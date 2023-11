"Não sei se Pepe e Zaidu estão aptos para nove minutos, imaginem 90"

Sérgio Conceição não sabe, ainda, se poderá contar com Pepe e Zaidu para a visita ao Barcelona, da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta terça-feira, o treinador do FC Porto não dá certezas sobre os dois defesas, que treinaram pela primeira vez esta manhã e integram a convocatória.

"Não sei se o Pepe e o Zaidu estão prontos para nove minutos, imaginem para 90. Fizeram hoje [segunda-feira] o primeiro treino com a equipa. Vou decidir, porque cada hora que passa é importante", admite.

Pepe é líder no FC Porto e um exemplo para Yamal

Joguem ou não, o central e o lateral estão convocados para Barcelona pelo que dão à equipa, também, fora de campo, em especial o capitão: "É sempre um jogador muito importante, por isso é que nos acompanha."

Tanto assim é que Conceição utiliza o internacional português como exemplo a seguir para Lamine Yamal, jovem que desponta no Barcelona:

"Yamal é um jogador de enormíssimo talento, características incríveis, desequilibra e é fortíssimo no um para um. Espero que tenha um futuro de grandíssima qualidade, excetuando quando joga com o FC Porto. O que mais custa é ter essa continuidade durante muitos anos a grandíssimo nível e o Pepe é um monstro competitivo. Tem 116 jogos na Liga dos Campeões. Já ganhou tanto e continua com muita fome de ganhar."

Nico conta "a 100%", mas jogar no Porto não é fácil

Há outro ponto de ligação entre FC Porto e Barcelona: Nico González, que no verão trocou Camp Nou pelo Dragão. O médio espanhol, de 21 anos, não é titular desde o dia 8 de outubro e, esta temporada, só apareceu cinco vezes no onze inicial de Sérgio Conceição. O treinador explica:

"Jogar no FC Porto, mesmo tendo jogado no Barcelona ou no Real Madrid, não são favas contadas. O Nico tem feito o seu percurso, já teve jogos, vai ter jogos no futuro e amanhã quem sabe. Tem muita qualidade e estamos muito contentes com ele, assim como com os outros jogadores que chegaram ao clube este ano. Conto com ele a 100%", assegura.

O Barcelona-FC Porto, no Olímpico de Montjuic, casa emprestada dos catalães, está marcado para terça-feira, às 20h00, e terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.