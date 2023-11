Líder dos Super Dragões faz "mea culpa" pelos incidentes na AG do FC Porto

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, faz "mea culpa" pelos incidentes e confrontos na Assembleia Geral do FC Porto , a 13 novembro, e apela a que todos votem "como quiserem e no que quiserem" na próxima reunião de sócios do clube.

Em resposta, Pinto da Costa, atual presidente do FC Porto, questionou as críticas de Villas-Boas: "O que existe é uma claque. A mesma claque, com os mesmos comportamentos de quando o André Villas-Boas era treinador do FC Porto. Todos os treinadores e jogadores até hoje vão cumprimentar a claque. Não eram guarda pretoriana nessa altura?"

O presidente lamentou os incidentes, recusou apontar culpados pelas agressões e destacou que houve, nas redes sociais, "incitamento a que as pessoas viessem em grupo, que filmassem tudo o que pudessem".

Na madrugada da última quarta-feira, dia 22 de novembro, o condomínio onde reside André Villas-Boas voltou a ser vandalizado e o segurança zelador foi agredido. Fernando Madureira garante que os Super Dragões não são os responsáveis pelo ataque.

"Este último ataque, as pichagens, posso admitir que tem algo com algum adepto mais fanático. Esta última coisa que aconteceu de roubarem o senhor e agredirem-no é um caso de polícia. Espero que as autoridades resolvam rapidamente e que a comunicação social ponha cá fora os culpados, porque aí muita gente vai corar de vergonha", termina.

Decorre ainda um inquérito do Ministério Público e outro do FC Porto para apurar os responsáveis pelos confrontos na Assembleia-Geral do FC Porto.