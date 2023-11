FC Porto joga em Barcelona e pode garantir lugar nos "oitavos" da Liga dos Campeões

O FC Porto pode garantir esta terça-feira lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em jogo em que visita o FC Barcelona e precisa de fazer mais pontos na ronda do que o Shakhtar Donetsk.

Naquele que é, teoricamente, o jogo mais difícil no Grupo H, os dragões visitam, na quinta jornada, a equipa espanhola em Montjuic, quando somam os mesmos nove pontos do FC Barcelona, sendo ambos seguidos por Shakhtar, com seis pontos, e Antuérpia, sem pontos.

A equipa de Sérgio Conceição terá noção de qual o resultado que precisa quando entrar em campo a partir das 20h00, tendo em conta que o Shakhtar Donetsk recebe o Antuérpia mais cedo, a partir das 17h45.

Os dragões vão defrontar um FC Barcelona, que tem os portugueses João Cancelo e João Félix, longe do seu melhor momento, com a equipa de Xavi Hernández a vencer apenas dois dos seus últimos cinco jogos.

A equipa catalã perdeu em casa com o Real Madrid (2-1), fora com o Shakhtar (1-0) e empatou no último sábado na deslocação ao terreno do Rayo Vallecano (1-1), um desfecho que a relegou para o quarto lugar no campeonato espanhol.

Da parte do FC Porto, a equipa vem de uma vitória tranquila na Taça de Portugal, diante de um adversário do quarto escalão - Montalegre (4-0) - e que permitiu a Sérgio Conceição gerir as opções, dando minutos a alguns jogadores menos utilizados.

Em Barcelona, o técnico não contará com o lesionado Wendel e com David Carmo, castigado, mas Zaidu e Pepe regressaram aos convocados após recuperarem de lesão, numa altura em que Fábio Cardoso era o único central disponível, tendo em conta que Zé Pedro não está inscrito.

O jogo de hoje, da quinta jornada do Grupo H, terá arbitragem do italiano Daniele Orsato, acompanhado dos auxiliares Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, enquanto o também italiano Massimiliano Irrati vai ser o videoárbitro (VAR).