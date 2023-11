"FC Porto já demonstrou que pode vencer o Barcelona"

O FC Porto pode e já demonstrou que tem capacidade para vencer o Barcelona na Liga dos Campeões.

A opinião é de Carlos Secretário, histórico lateral dos dragões, que em entrevista a Bola Branca diz que o facto do jogo não se realizar em Camp Nou não será uma vantagem para os dragões.

"O FC Porto já demonstrou num passado recente contra o Barcelona que pode ganhar. No jogo da primeira mão, apesar de ter perdido, o Porto fez um bom jogo. E o acho que o Porto está está preparado para lutar pela vitória no jogo desta noite", diz, antes de prosseguir.

"O facto do jogo não ser no estádio do Barcelona, não será por aí que a equipa da Catalunha terá maior dificuldade, porque já está habituado ao Estádio Olímpico de Barcelona", assegura.

Secretário concorda com Sérgio Conceição: a exibição terá de ser perfeita para somar três pontos.

"Tem que ser um Porto que saiba estar no campo e que o preencha. A equipa tem de saber muito o que fazer, para tentar repetir a exibição da primeira e conseguir somar pontos", entende.

Para o antigo capitão do FC Porto, a equipa vai tentar chegar o mais longe na Champions, mas chegar à final é muito difícil.

"Por aquilo que tem demonstrado na Liga dos Campeões, o FC Porto pode ir longe na prova, é isso que faz normalmente. Há o sonho do Porto regressar a uma final, mas não será fácil", conclui.

Secretário concluiu a formação no FC Porto e, depois de empréstimos ao Gil Vicente, Penafiel, Famalicão e Braga, afirmou-se na equipa principal dos dragões, onde jogou durante 10 temporadas.

Marcou 10 golos em 309 jogos feitos e venceu seis campeonatos, cinco Taças, quatro Supertaça e uma Taça UEFA. Jogou no Real Madrid na época 1996/97, mas regressou aos dragões na temporada seguinte.

O Barcelona-FC Porto começa às 20h00 e tem relato no site da Renascença.