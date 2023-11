Derrota deixa sabor "agreste" a Sérgio Conceição. "Não gosto de vitórias morais"

Sérgio Conceição não gosta de "vitórias morais" e considera que o FC Porto podia, e devia, ter levado, pelo menos, um ponto de Barcelona.

Em declarações à DAZN Eleven, após a derrota (2-1) com os catalães, o treinador do FC Porto não esconde a frustração com o resultado, que adia as contas do apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões para a última jornada da fase de grupos, frente ao Shakhtar Donetsk.

"Fica [um sabor] agreste, mesmo. Não gosto de vitórias morais, aliás, isso não faz parte do nosso ADN. Trabalhámos para que, no mínimo, fôssemos daqui com o empate. O Barcelona fez um bom jogo, foi percebendo a forma de nos criar dificuldades. Nós tentámos conter o poderio deles, criámos as nossas oportunidades e houve uma ou outra situação que, concluindo de outra forma, de certeza que o resultado teria sido o outro e não teríamos saído daqui com uma derrota. Não digo que tivéssemos vencido, mas com uma derrota daqui não saíamos", declara.

Faltou marcar e não sofrer

Numa análise mais detalhada, Sérgio admite que os dragões entraram "algo tímidos" em ambas as metades da partida, algo fatal na Champions:

"Tivemos capacidade de bloquear o jogo interior de que o Barcelona tanto gosta, e em que é forte, mas não conseguimos bloquear as variações de jogo e as coberturas que tínhamos de dar aos nossos laterais. Com a entrada não tão boa na segunda parte, acabámos por perder o jogo."



Em suma, no entender de Sérgio Conceição, "faltou não sofrer golos e fazer golos", conforme afirma em declarações à CNN Portugal.



"É frustrante, nos dois jogos fomos superiores em vários momentos. Estamos desiludidos", assume, em conferência de imprensa. "Poderíamos e deveríamos ter levado pontos daqui, mas o futebol é isto", conclui.