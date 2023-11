Xavi: "O trabalho de Sérgio Conceição fala por si só"

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, espera uma "noite mágica" contra o FC Porto, um adversário "de alto nível de Liga dos Campeões"

"É um jogo importantíssimo, vital. Temos as hipóteses intactas. Se vencermos garantimos o primeiro lugar. É uma oportunidade, temos muita vontade, muitos sonhos. Espero uma noita mágica", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o FC Porto, Xavi recorda 30 minutos muito difíceis no Estádio do Dragão, apesar da vitória por 1-0. O técnico deixa ainda grandes elogios a Sérgio Conceição.

"O trabalho do Conceição fala por si só, pelos títulos e pelo jogo, intensidade, equipa muito trabalhada taticamente. Sabem perfeitamente o que fazer, são muito pressionantes, não dão uma bola por perdida. É um rival de alto nível de Champions. É um teste muito importante. Sofremos no Porto, eles dominaram-nos os últimos 30 minutos, é um teste muito importante", acrescentou.

O Barcelona está no quarto lugar da La Liga e vem de um empate com o Rayo Vallecano. Ainda assim, Xavi sente-se "acompanhado, em todos os sentidos. Falo diariamente com o presidente, há total confiança, também com o Deco. Temos uma boa amizade, há confiança total"

"Ultimamente não têm saído as coisas como queremos, em Vallecas jogamos bem. Falta alguma continuidade, o balneário está únido, não há problema Estou bem, com energia, mais positivo do que nunca. Tenho que estar, sou eu que lidera a equipa. Acredito muito nos meus jogadores, já vencemos títulos. Acredito em todos aqui no clube", disse, antes de concluir.

"Há sempre críticas, faz-me lembrar do que vivi como futebolista, não muda nada", terminou.

O Barcelona-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato e acompanhamento, ao minuto, no site da Renascença.