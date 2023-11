Ter Stegen falha último treino antes da receção ao FC Porto

O guarda-redes Marc-André Ter Stegen foi a grande ausência do último treino do Barcelona antes da receção ao FC Porto para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O alemão de 31 anos tem uma lesão nas costas e falhou, por esse mesmo motivo, o empate dos catalães na visita ao terreno do Rayo Vallecano.

Em caso de ausência, Iñaki Peña deverá ser o escolhido por Xavi para o ocupar a baliza. O guarda-redes de 24 anos já foi utilizado frente ao Rayo.

Segundo o "Mundo Deportivo", Ter Stegen fez uma parte do treino de domingo com o grupo, mas a ausência desta segunda-feira no relvado aumenta a dúvida em relação à sua disponibilidade para o jogo com os dragões.

FC Porto e Barcelona partilham o primeiro lugar do grupo H, com nove pontos somados. A equipa da Catalunha já venceu no Estádio do Dragão e a partida de terça-feira será decisiva.

Em terceiro lugar está o Shakhtar Donetsk, com seis pontos, ainda à espreita de um deslize de Porto ou Barcelona. O Antuérpia é último, sem pontos somados, e já fora das contas dos oitavos de final.

O Barcelona-FC Porto joga-se esta terça-feira, às 20h00, com relato no site da Renascença.