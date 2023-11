Para Sérgio não basta empatar, mas há que "roçar a perfeição" para vencer em Barcelona

Sérgio Conceição não se contenta com o empate em Barcelona. O treinador do FC Porto só tem olhos para os três pontos, embora reconheça que a sua equipa terá de "roçar a perfeição" para vencer.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, de antevisão à visita aos catalães, Sérgio Conceição sublinha, após ser questionado sobre se aceitaria o empate, que "bom resultado será a vitória, sem dúvida".

"Será preciso uma grandíssima noite, a roçar a perfeição, para conseguirmos aqui a vitória. São jogos de altíssimo nível em que todos os jogadores estão muitíssimo motivados. É preciso uma grande noite para ganharmos aqui, sem dúvida", admite o treinador portista.

Nesse sentido, Sérgio Conceição desvaloriza a "crise" de resultados do Barcelona, que só venceu dois dos últimos cinco jogos.

"Estas crises são muito passageiras, até porque têm jogadores que são grandíssimos campeões e nos momentos bons conseguem sempre meter algo mais cá para fora. Desconfio dessas crises", assume.

O treinador sublinha que o Barcelona é "uma equipa fortíssima, com grandes jogadores em todos os setores e um treinador com experiência muito grande e que já ganhou títulos", pelo que "não há facilidades para ninguém": "Espero um jogo competitivo e bem disputado."

Por isso, Sérgio também não espera um Barcelona a ceder à pressão.

"Não sentirão qualquer tipo de pressão extra. É a pressão de um jogo de Liga dos Campeões, que vão querer ganhar, tal como nós. Nós também estamos pressionados a, de quatro em quatro dias, dar resposta em todas as competições. Quem joga a este nível está sempre pressionado e, na minha opinião essa pressão, é sempre positiva", assinala o técnico.

Marc-André ter Stegen, o titular da baliza do Barcelona, está em dúvida para o jogo com o Porto. Xavi também não pode contar com Gavi, Frenkie de Jong e Sergi Roberto, todos lesionados. Sérgio Conceição adverte, contudo, que "há sempre soluções" numa equipa como a catalã.

O FC Porto saltará para a liderança do grupo H se vencer em Barcelona, contudo, Sérgio Conceição só está focado em "competir":

"Estamos concentrados e entusiasmados. Não vale a pena olhar para a tabela, porque podemos distrair-nos e isso pode ser fatal."

O Porto defronta o Barcelona, no Olímpico de Montjuic, casa emprestada dos catalães, durante as obras em Camp Nou, na terça-feira, às 20h00. Jogo da quinta e penúltima jornada do grupo H da Liga dos Campeões, com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença.

