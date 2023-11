Domingos Paciência: "Vitória na Taça pode minimizar momento de crispação"

Domingos Paciência acredita que uma vitória frente ao Montalegre, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, pode minimizar o ambiente tenso que se vive no FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo avançado avisa no entanto, que os adeptos separam os objetivos da equipa do momento de alguma crispação que está instalado no clube:

"É natural que isso ajude sempre, porque os adeptos gostam de ganhar, gostam de ver a equipa bem, gostam de ver a equipa confiante e a dar 'feedbacks' positivos para o futuro. É evidente que os adeptos também têm consciência daquilo que se está a viver, e daquilo que se poderá viver no futuro. Uma coisa não invalida a outra."

"Os sócios do Porto têm consciência de que essa separação, essa distinção daquilo que está a acontecer, quer com o clube quer com a equipa. É natural que os adeptos nesta altura também queiram é estar com a equipa, e ajudar a equipa naquilo que são os objetivos da época", sustenta.

Sérgio isola a equipa, que tem de ser "séria"

Este será o primeiro jogo depois dos acontecimentos que levaram à interrupção da assembleia geral do dia 13 novembro, em que houve agressões entre adeptos portista. Domingos acredita que a equipa passa um pouco ao lado do tema, até porque Sérgio Conceição tenta isolar o grupo de trabalho.

"Ele quer isolar a equipa de tudo o que possa estar a acontecer neste momento em volta do FC Porto. É evidente que os jogadores algumas coisas sabem, e apercebem-se daquilo que está a acontecer, mas é natural que o foco deles seja essencialmente no jogo, até porque os resultados desportivos é aquilo que todos querem, a equipa, o treinador e os adeptos", afirma.

Apesar de o Montalegre disputar o Campeonato de Portugal, atualmente a quarta divisão, Domingos Paciência pede que os jogadores que abordem o jogo com seriedade, para atingir o objetivo principal.

"O grande objetivo é chegar à final da Taça de Portugal. O FC Porto tem consciência que estes são os jogos que não há muito a ganhar, mas há muito mais a perder. Portanto, é natural que a abordagem, sempre por parte do treinador principalmente, seja transmitir uma mensagem de seriedade e de dificuldade para que não haja surpresas", refere.

Domingos espera que Taremi fique no Dragão

A imprensa italiana insiste no interesse do Inter de Milão em Mehdi Taremi, com uma alegada oferta de salário de 3,5 milhões de euros por ano ao avançado. Domingos Paciência não esconde o desejo de que o iraniano permaneça no futebol português, pela qualidade que tem, apesar do momento de menor fulgor.

"O Taremi não está num grande momento, como conhecemos e como o vimos a época passada. A sua saída depende dos interesses, dos interesses da equipa, dos interesses do próprio clube, tudo isso pesa numa decisão. Espero é que o Taremi continue a fazer golos, porque é um dos avançados estrangeiros de qualidade que tem o futebol português e, portanto, é natural que se todos o queiram manter", conclui.

O FC Porto defronta o Montalegre, às 20h45, no Estádio do Dragão. Relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.