Sérgio "contente" pela estreia de João Mário na seleção, mas "foi preciso acordá-lo"

Sérgio Conceição ficou "extremamente contente" com as estreias de João Mário e Pepê pelas seleções de Portugal e Brasil, respetivamente.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o treinador do FC Porto destaca a evolução e o mérito inerentes a "chegar a um patamar de seleção, um espaço em que estão os melhores de cada país":

"É merecido, sem dúvida nenhuma, e penso que até temos mais dois ou três jogadores que podem ser chamados a qualquer momento. Falo de um Galeno, um Evanilson. Alguns jogadores com potencial e que, com o que fazem no clube, podem ser chamados, porque têm qualidade para isso."

"João Mário veio meio a dormir"

Terminada a pausa para as seleções e a euforia pela estreia, Sérgio Conceição quer todos os jogadores de volta à terra. O treinador aproveita para dar um toque ao mais recente internacional português do plantel, em jeito de recado para os restantes jogadores das seleções.

"Fico contente, espero que venham um pouco mais acordados do que o João Mário nestes dois três dias, que veio meio a dormir. Faz parte do meu trabalho: acordá-lo e fazê-lo perceber que tem um treinador português e não um espanhol", avisa, em tom de brincadeira.

