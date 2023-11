Sérgio Conceição repudia "qualquer tipo de violência" em torno do FC Porto

Sérgio Conceição repudia os episódios de violência verificados em torno do FC Porto, que o deixaram "absolutamente triste". No entanto, garante que o tema não tem grande repercussão no balneário.

O treinador do FC Porto apresentou-se em conferência de imprensa, esta quinta-feira, para falar do Montalegre, adversário na Taça de Portugal, contudo, o tema forte foi todo extra-campo: a assembleia geral (AG) do dia 13 de novembro, marcada por agressões, as eleições à presidência do clube e os atos de vandalismo junto à casa de André Villas-Boas.

Sobre os episódios de violência, Sérgio Conceição é taxativo: "Olhando para estes acontecimentos, deixa-me absolutamente triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e claramente, aquilo que vi e ouvi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável."

"Os sócios querem é vitórias e títulos e não querem algumas situações que infelizmente aconteceram, porque nós somos de uma região muito apaixonada pelo clube, muito dedicada à causa, a ajudar o FC Porto a ganhar vitórias e títulos, mas não somos aquilo que vimos neste passado muito recente. Isto que fique muito claro", sublinha.

Apelo ao apoio. "Vamos precisar muito dos adeptos"

Sérgio Conceição salienta ainda que, "como empregado do FC Porto", o seu trabalho é focar-se na equipa e prepará-la da melhor forma para conquistar títulos. O treinador também tenta blindar o balneário:

"Estamos empenhados em trabalhar. Não falamos muito dessas situações no balneário e no treino muito menos. A mensagem que queremos passar é que os adeptos continuem a ser apaixonados e a apoiar-nos da maneira que apoiam. Vamos precisar muito deles."

O técnico recorda, ainda, uma frase do histórico José Maria Pedroto.

"Os sócios do FC Porto não são o 12.º jogador, são o primeiro, porque sem eles não haveria razão de existir o clube", nas palavras de Sérgio.

"Depois, outras situações, como sócio observo, há coisas que não gosto de todo, outras que aprecio, mas não vou comentar", ressalva.



Três baixas para um Montalegre "super motivado"

O foco, insiste Sérgio Conceição, "trabalhar a equipa para que possa fazer um bocadinho melhor do que tem feito até agora". No final do jogo com o Montalegre, o treinador espera "ter um ambiente de vitória".

Dos transmontanos, o técnico espera uma equipa "super motivada, a tentar criar a surpresa", como é costume na Taça de Portugal, o que obrigará os dragões a manter-se concentrados durante os 90 minutos.

Zaidu, Wendell e Pepe estão fora, ao passo que Iván Jaime está apto para ser convocado, ainda que ainda não esteja "nas melhores condições".

Sérgio Conceição não esconde as dificuldades de preparar o primeiro jogo após a pausa para as seleções e a meio de um calendário apertado.

"Pode haver uma outra alteração na equipa em termos de dinâmica. Com viagens muito grandes, com diferentes equipas técnicas, com uns utilizados e outros nem tanto temos de fazer essa gestão", explica.

FC Porto-Montalegre às 20h45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.