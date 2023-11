Sérgio Conceição repudia "qualquer tipo de violência" em torno do FC Porto

Sérgio Conceição repudia os episódios de violência verificados em torno do FC Porto, que o deixaram "absolutamente triste". No entanto, garante que o tema não tem grande repercussão no balneário.

O treinador do FC Porto apresentou-se em conferência de imprensa, esta quinta-feira, para falar do Montalegre, adversário na Taça de Portugal, contudo, o tema forte foi todo extra-campo: a assembleia geral (AG) do dia 13 de novembro, marcada por agressões, as eleições à presidência do clube e os atos de vandalismo junto à casa de André Villas-Boas.

Sobre os episódios de violência, Sérgio Conceição é taxativo: "Olhando para estes acontecimentos, deixa-me absolutamente triste. Obviamente que repudio qualquer tipo de violência e claramente, aquilo que vi e ouvi na AG, como sócio há 27 anos, deixa-me triste e é condenável."

"Os sócios querem é vitórias e títulos e não querem algumas situações que infelizmente aconteceram, porque nós somos de uma região muito apaixonada pelo clube, muito dedicada à causa, a ajudar o FC Porto a ganhar vitórias e títulos, mas não somos aquilo que vimos neste passado muito recente. Isto que fique muito claro", sublinha.

Sérgio Conceição salienta ainda que, "como empregado do FC Porto", o seu trabalho é focar-se na equipa e prepará-la da melhor forma para conquistar títulos. O treinador também tenta blindar o balneário.

"Estamos empenhados em trabalhar. Não falamos muito dessas situações no balneário e no treino muito menos. A mensagem que queremos passar é que os adeptos continuem a ser apaixonados e a apoiar-nos da maneira que apoiam. Vamos precisar muito deles", vinca.





(em atualização)