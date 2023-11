"Não vejo qual é o espanto com o presidente, a minha última renovação foi nas férias"

Sérgio Conceição não reage com estranheza ao facto de o presidente do FC Porto querer adiar a sua renovação para depois das eleições.

Pinto da Costa disse, na terça-feira, em entrevista à SIC, que não fazia sentido o treinador renovar contrato - que termina no final da época - sem saber para quem trabalharia, dado que as eleições à presidência do FC Porto são em abril 2024.

Confrontado com as palavras do líder portista, Sérgio Conceição desvaloriza o tema e lembra quando renovou pela última vez.

"Não vejo qual é o espanto das palavras do presidente, quando a minha última renovação foi a 4 de junho [anunciada no dia seguinte] de há três anos [em 2021]. Renovei nas férias", assinala.

"Próximo ciclo de jogos pode decidir futuro"



A "preocupação" de Sérgio Conceição, por agora, é que o FC Porto "ganhe e conquiste títulos". No curto prazo, está focado na série de jogos que começa na sexta-feira: primeiro a receção ao Montalegre e depois as visitas a Barcelona e Estoril.



"O próximo ciclo de jogos pode decidir o futuro da equipa. Esse é o meu foco. Sou empregado do FC Porto não tenho por isso de comentar as palavras do meu presidente e em relação a mim", salienta.

O FC Porto-Montalegre, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, está marcado para sexta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. Terá relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, em rr.pt.